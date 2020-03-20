Гендиректор ITALDIZAIN: Праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым

БАКУ/Trend - Еще два месяца назад никто не мог предположить, что простая вирусная инфекция повергнет города, страны, да что там страны, континенты, весь мир в состояние шока и ступора. Но, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня. Мы, как страна, не стоим особняком от этого процесса. Правительство страны и, в первую очередь, глава государства предпринимают все необходимые меры по обузданию распространения этого вируса. И мы, все граждане этой страны, с пониманием относимся к введению столь необходимых ограничительных мер и всячески содействуем их соблюдению. Поддерживать данные меры должен также частный сектор, а именно бизнес.

Для оценки влияния ситуации на бизнес, Trend представляет вниманию читателей комментарий Эльчина Зейналова, генерального директора компании ITALDIZAIN:

«Вряд ли кто-то вспомнит, что традиционно зеленый и «сладкий» праздник Новруз проходил в такой сложной обстановке. Но праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым.

Традиционно в преддверие Новруза двери магазинов холдинга ITALDIZAIN не закрывались. Люди спешили подготовиться к празднику, приобрести давно задуманные предметы обихода, купить подарки родным и близким, но в этом году ситуация с вирусом принуждает их быть более осторожными и люди более склонны отложить визиты в магазины “на потом”. И тогда мы решили – мы идем к вам. ITALDIZAIN наладила систему удаленного приема заказов по телефону, а также бесплатной доставки на дом, чтобы праздник в доме был!

При этом, следует отметить, что в это сложное время и самому бизнесу непросто. Серьёзно снизилась посещаемость магазинов, упал и объем продаж, и обороты, а значит и доходы бутиков, в которых работают такие же простые люди, которых также не может не волновать сложившаяся ситуация как с эпидемиологической точки зрения, так и с точки зрения беспокойства за будущее.

В первую очередь, ITALDIZAIN обеспечил финансовую безопасность собственных сотрудников. В условиях экономического давления на бизнес в связи с распространением вируса, холдинг продолжает выполнять обязательства перед сотрудниками, от благосостояния которых зависит, в первую очередь, благополучие самой компании. Помимо обеспечения штатных выплат, были осуществлены также дополнительные меры. К примеру, сотрудники старше 60 лет, беременные, а также работники, подверженные повышенному риску были обеспечены со стороны компании бессрочным оплачиваемым отпуском, позволяющим им соблюдать в полной мере рекомендуемую профессионалами самоизоляцию.

Социальная ответственность, ответственность компании за каждого своего клиента и сотрудника всегда являлись приоритетом для холдинга ITALDIZAIN. Нами предприняты все предписанные меры предосторожности. Сотрудники, незадействованные в повседневной работе салонов, были отпущены домой для дистанционной работы. Все работающие сотрудники обеспечены в необходимом количестве предметами личной гигиены, респираторными масками. Во всех магазинах установлены емкости для дезинфекции рук.

И да, каждый наш сотрудник по-особому важен для нас. Компания ITALDIZAIN потратила много сил и времени для профессиональной подготовки каждого из наших коллег. Мы понимаем их беспокойство в это непростое время и хотели бы заверить всех и каждого, независимо от того, где он сегодня трудится – на своем рабочем месте, дома или доставляет заказы нашим клиентам на дом – их социальная безопасность гарантирована. Несмотря на все сложности, их зарплата будет выплачена в полном объеме и в срок. Пусть этот праздник весны будет теплым и светлым для всех, а все тревоги и беспокойства уйдут в прошлое».