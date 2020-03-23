Компания Gazelli Group перечислила 200 000 AZN в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Компания Gazelli Group, поддерживая инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, присоединилась к кампании по поддержке борьбы с коронавирусом.

Gazelli Group перечисляет 200 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом главы государства от 19 марта 2020 года.

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности, компания Gazelli Group поддерживает меры по предотвращению распространения и ограничению негативного влияния на государство пандемии короновирусовой инфекции (COVID-19).

Внутренняя политика компании поддерживает последовательные и всесторонние меры, предпринимаемые правительством государством для защиты здоровья населения, а также благодарит всех граждан, объединившихся сегодня в одно целое и придерживающихся правил предосторожности.

Для профилактики коронавирусной инфекции Gazelli Group призывает гражданам страны придерживаться рекомендаций ВОЗ - чаще мыть руки и обрабатывать их антисептическим средствами, минимизировать физический контакт с другими людьми, исключить пребывание в людных местах.