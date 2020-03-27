Рынок недвижимости Грузии переживает кризис

БАКУ/Trend/ - В связи с кризисом, обусловленным коронавирусом, практически замер рынок недвижимости Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, спрос практически упал как на жилые помещения, так и на коммерческие объекты.

На данном этапе пока не зафиксирован спад цен, однако есть ожидания того, что если ситуация не урегулируется в короткий срок, то цены обязательно начнут падать.

По словам учредителя риэлторского агентства «Кибе» Нелли Гогуадзе, на рынке сейчас полный застой.

«Нет вообще никакого движение, ни покупки, ни аренды. Большинство сделок откладываются, все ждут завершения кризиса. Никто не покупает ни коммерческую, ни жилую недвижимость, за исключением случаев, когда есть крайняя, жизненная необходимость. В особенности все опасаются брать коммерческую недвижимость в аренду, потому, что все понимают, что сегодня нет никакой возможноси ее выплачивать», - заявила она.



По словам Гогуадзе, кризис вряд ли окажет серьезное влияние на риэлторские компании, так как этот вид бизнеса и вне кризиса характеризуется нестабильно.

«У нас всегда так – мы иногда работаем так, что 2-3 месяца не можем продать ни одну квартиру, а потом, на четвертый продаем сразу несколько. Так что вряд ли у нас будут большие потери» - считает она.

О том, что рынок недвижимости практически полностью остановлен, говорит и директор компании «Ремакс» Мариам Асатиани.

По ее словам, кризис коснулся в том числе и иностранцев, которые брали в аренду недвижимость в Грузии – большинство из них сдали объекты и вернулись в свои страны.

«Рынок продаж также остановился. Кризис пока длится слишком мало и поэтому он пока не привел к снижению цен на недвижимость, если ситуация не урегулируется максимально быстро, то это неизбежно произойдет. Но полного обвала продаж не будет, так как в кризисные периоды активизируется покупка недвижимости в инвестиционных целях, так как это выгодно из-за снижения цен» - заявила она.

(Автор: Тамилла Мамедова)