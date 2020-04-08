Грузия начала продавать маски местного производства

БАКУ/Trend/ - Многоразовые защитные марлевые маски грузинского производства появятся на днях в аптеках по субсидированной цене в 50 тетри (15 центов) за штуку, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после завершения заседания Межведомственного координационного совета.

Министр уточнила, что это многоразовые марлевые маски, которые можно стирать и использовать в течение нескольких недель. С инструкцией применения граждан ознакомят в аптеках.

По словам министра, самое позднее в субботу маски уже будут в продаже в аптеках. На начальном этапе аптеки сами будут решать, какое количество масок может купить один человек.

На данный момент в Грузии маски шьют девять предприятий бесплатно из предоставленного государством сырья.

По словам Турнавы, себестоимость одной маски составляет больше 1 лари (30 центов), однако государство решило субсидировать стоимость, чтобы они были доступны для всех.

«С сегодняшнего дня мы отправили маски нашего производства аптечным сетям. На первом этапе объем составит около 400 тысяч масок. Понадобится около двух дней для того, чтобы распределить их по всем аптечным сетям Грузии. Это те аптечные сети, которые больше всего представлены в стране и через них мы начали распределение наших масок», - сказала Турнава.

Общее число зараженных коронавирусом в Грузии по данным на 8 апреля достигло 208 человек. От вируса в стране скончались три человека, 48 выздоровели. На карантине остаются 4 682 человека, а в стационаре под наблюдением врачей - 375. Специалисты предупреждают, что число случаев инфицирования в стране будет расти.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)