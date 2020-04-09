Toyota продлит остановку работы своих заводов в Северной Америке

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение продлить остановку производства на 14 своих предприятиях в Северной Америке до 1 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что восстановление работы производственных линий этих заводов, закрытых с 23 марта, запланировано на 4 мая.

По информации агентства, ранее Toyota из-за пандемии приостановила производство на своих предприятиях в Европе до 20 апреля.