Toyota продлит остановку работы своих заводов в Северной Америке
Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor приняла решение продлить остановку производства на 14 своих предприятиях в Северной Америке до 1 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что восстановление работы производственных линий этих заводов, закрытых с 23 марта, запланировано на 4 мая.
По информации агентства, ранее Toyota из-за пандемии приостановила производство на своих предприятиях в Европе до 20 апреля.
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