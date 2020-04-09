Всемирный Банк прогнозирует устойчивый рост экономики Азербайджана в 2021-2022 годах

БАКУ/Trend - По прогнозам Всемирного Банка экономический рост в Азербайджане в 2021 году составит 2,2 процента и в 2022 году ускорится до 2,4 процента, сообщает Trend в четверг со ссылкой на обновленные прогнозы в отчете Всемирного Банка по Европе и Центральной Азии.

По прогнозам ВБ, сельскохозяйственная сфера страны в текущем году продемонстрирует рост на 5,5 процента, а в 2020-2021 годах рост составит 5,4 процента.

По оценкам ВБ, в сфере промышленного производства прогнозируется рост на 0,7 процента в 2021 году, в 2022 году на 0,1 процента.

В текущем году рост в секторе услуг составит 0,1 процента, в 2021 – повысится до 4,1 процента , в 2022 году – до 5,6 процента.

Согласно прогнозам ВБ, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020 году составит 3,3 процента, в следующем году замедлится до 2,9 процента, в 2022г – до 2,8 процента.

По оценкам ВБ, дефицит платежного баланса в 2020 году составит 7 процентов ВВП, в 2021 году – снизится до 4,3 процента ВВП, в 2022 году – до 3,4 процента ВВП. Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2020-2021 году составят 1,4 процента, в 2022г – 1,2 процента годового ВВП.

По оценкам Всемирного Банка, рост добычи природного газа (27,7 процента) и устойчивый рост в неэнергетических секторах(3,5 процента) поддержали рост экономики Азербайджана в 2019 году (до 2,2%), когда лучшие показатели с 2014 года. Касаемо спроса, инвестиции оставались вялыми, хотя и росли реальные доходы населения в результате увеличения государственных расходов поддерживали потребление. Инфляция остается на низком уровне в 2019 и в начале 2020 года. При инфляции в пределах целевого диапазона Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 4 ± 2 процента, ЦБА продолжил снижение учетной ставки в течение 2019 года и в начале 2020 года, сокращая его до 7,25 процентных пункта.

В докладе ВБ отмечается, что COVID-19 и резкий спад цен на нефть являются текущими вызовами для экономики Азербайджана. Помимо неблагоприятных последствий для здоровья граждан, эти вызовы отразятся на экономике страны в виде снижения доходов от экспорта нефти, сокращения торговли и финансовых потоков, сокращающихся поступлений от сектора туризма.При этом наличие резервов (около 100% от ВВП) и низкий государственный долг позволяют Азербайджану в таких условиях маневрировать.

По оценкам ВБ в таких условиях действия Азербайджана должны быть последовательными, скоординированными, также важна хорошая информированность населения. Кроме этого, важно осуществлять активную стратегию диверсификации частного сектора.

Отметим, что рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2 процента.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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