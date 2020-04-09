В Грузии создана электронная платформа гражданской солидарности

БАКУ/Trend/ - В Грузии для желающих отказаться от государственной субсидии, покрывающей коммунальные услуги, запущена специальная электронная платформа, сообщает Trend со ссылкой на страницу энергетического омбудсмена Грузии Саломе Вардиашвили в Facebook.

Согласно данным, для стимулирования экономики правительство разработало антикризисный план в условиях пандемии коронавируса и уже выделило 2 миллиарда лари (более 600 миллионов долларов). Часть этой суммы пойдет на оплату коммунальных услуг за март, апрель и май для определенной категории граждан.

Как заявляет Вардиашвили, онлайн-платформу Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии создала для тех, кто в знак солидарности правительству готов отказаться от государственной субсидии на коммунальные услуги в пользу более нуждающихся сограждан.

По словам омбудсмена, каждый тетри государственной субсидии, который будет возвращен, пойдет в помощь тем жителям страны, которые реально нуждаются в поддержке.

Количество граждан страны, которых коснулась субсидия, достигает двух миллионов.

Платформа, с помощью которой можно отказаться от субсидии, уже запущена и доступна для всех на официальной странице регулирующей комиссии www.gnerc.org.

Согласно последним данным, опубликованным на правительственном сайте stopcov.ge, COVID-19 в Грузии диагностирован у 214 человек, 50 пациентов выздоровели, три человека скончались.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)