В Казахстане ряд промышленных предприятий возобновят работу

БАКУ/Trend/ - В казахстанских городах Нур-Султан и Алматы с 20 апреля 2020 года будет возобновлена работа предприятий промышленности и строительства, а также определенных направлений сферы услуг, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Данное решение было принято в ходе очередного заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, проведенного под председательством премьер-министра страны Аскара Мамина.

Государственная комиссия, принимая во внимание позицию министерства здравоохранения, на основании предложений акимов приняла решение о поэтапном возобновлении работы субъектов предпринимательства в городах Нур-Султан и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер.

Конкретный перечень видов деятельности предприятий, которые возобновят работу в Нур-Султане и Алматы в рамках первого этапа, будет утвержден Госкомиссией 15 апреля этого года.

В свою очередь Мамин поручил установить жесткий контроль над обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновят работу, а также над соблюдением социальной дистанции сотрудников на рабочих местах.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 979 человек.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Однако, 10 апреля Токаев заявил о необходимости продлить период действия режима ЧП в стране до конца апреля.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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