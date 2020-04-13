Экспорт ферросплавов и марганца из Грузии сократился
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
От коронавируса скончался известный актер Морис Барье - "Высокий блондин в черном ботинке", "Беглецы"…
Севиль Микаилова: Азербайджанское государство вновь показало, что в силах оперативно реагировать на любые угрозы (ВИДЕО)
Текстильный парк Gilan приступил к производству защитных комбинезонов, и готовится к производству медицинских масок (ВИДЕО)
Премьер-министр Азербайджана подписал решение в связи с оплатой обучения студентов из уязвимых групп населения
Комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса провел очередное онлайн-заседание
В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек – Оперативный штаб
В Азербайджане в связи с режимом карантина продолжаются мониторинги в пунктах продажи продуктов питания (ФОТО)
Азербайджан направил все возможности на защиту здоровья населения от пандемии и решение социальных вопросов - депутат