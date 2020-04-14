Министр: Правительство Грузии разрабатывает план экономического стимулирования

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии разрабатывает план экономического стимулирования, который заложит основу для успешного развития в 2021 году, сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По прогнозу министра, после завершения пандемии коронавируса мировая экономика изменится, а география традиционных промышленных хабов нарушится. И в этой новой реальности Грузия со своим реформаторским подходом, открытой экономикой, хорошей бизнес-средой и высокими международными рейтингами получит возможность предложить международным компаниям собственную платформу.

«Нет такого вызова, который, при правильном рассмотрении, нельзя превратить в возможность. Во-первых, многие международные компании начнут искать альтернативные промышленные или бизнес-платформы. И для нас это очень комфортная роль, так как в последние годы Грузия была известна как одна из стран, где легко вести бизнес. Во-вторых, что мы хотим добавить, это механизмы, которые помогут недавно созданным компаниям войти на наш рынок. Это будут апробированные механизмы, которые получат поддержку международных организаций», - отметила Натия Турнава.

Она также добавила, что в посткризисном мире конкуренция на альтернативных платформах обострится. Хотя, если события в Грузии пойдут по оптимистическому сценарию, с конца мая бизнес постепенно начнет восстанавливаться, и страна займет передовую позицию.

По словам министра, правительство видит проблему ликвидности компаний и работает над ее решением.

«Одной из целей нашей помощи является решение проблемы оборотных средств компаний для того, чтобы они смогли сохранить рабочие места своих сотрудников», - отметила Турнава.

Она также добавила, что в ближайшие дни станет известно, как именно правительство собирается решить данную проблему.

«О том, какие это будут механизмы или финансовые рычаги, мы детально поговорим в ближайшие дни. Я просто обещаю, что это будет эффективная и действенная поддержка», - отметила министр экономики.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)