Правительство Грузии начнет проверку компаний, работающих в онлайн режиме

БАКУ /Trend/ - Со следующей недели в Грузии начнется проверка компаний, которым разрешены онлайн-продажи в условиях ЧП с соблюдением определенных правил, заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса, 31 марта власти Грузии ввели ограничения для бизнеса, определив конкретный список предприятий, имеющих право на работу. Позже было принято решение расширить список для тех, кто подтвердит, что соблюдает рекомендованные эпидемиологами правила.

«На следующей неделе мы начнем проверку и мониторинг компаний, осуществляющих онлайн-торговлю. Это позволит нам как можно быстрее и качественнее подготовить данный сектор к тому периоду, когда мы все вместе начнем запускать экономику», - отметила министр.

По словам Турнава, когда заработает экономика, приоритетом правительства станет развитие онлайн-торговли и помощь компаниям, которые занимаются продажами в режиме онлайн.

Проверку компаний осуществляют инспекторы Минздрава, Минэкономики и сотрудники муниципальной инспекции. К настоящему времени проверено более 300 компаний.

«Мы не планируем активно запускать бизнес до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение. С эпидемиологической точки зрения, мы находимся на критическом этапе и это ставит перед нами новые вызовы», - заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии.

По ее словам, как только в стране появится возможность смягчать ограничительные меры для того, чтобы снова запустить экономику, все должно быть готово к этому и правительству не потребуется дополнительное время для проверок.

Отметим, что вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по экономике Грузии. Убытки несут практически все сферы представленного в стране бизнеса. А большая часть населения осталась без работы. Для выхода из кризиса власти в течение трех недель вели активные и довольно сложные переговоры с международными финансовыми институтами для получения финансовой помощи.

До конца года страна получит 1,5 миллиарда долларов для развития экономики Грузии. Такую же сумму по ходатайству правительства в случае необходимости доноры выделят на помощь частному финансовому сектору и реальному сектору.

Первый случай заболевания новым коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К этому времени, число инфицированных COVID-19 в Грузии составляет 370 человек. Трое из них скончались, а 79 выздоровели.

(Автор: Тамилла Мамедова.)