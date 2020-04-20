ЕС готов продолжить поддержку Грузии

БАКУ/Trend/ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила меры, предпринятые правительством Грузии по борьбе с глобальной пандемией нового типа коронавируса (COVID-19) во время видеоконференции с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Как сообщается, президент также высоко оценила текущие экономические и политические реформы в стране.

Разговор был связан с мерами, принятыми в борьбе с пандемией, а также с совместными действиями, предпринятыми Европейским союзом (ЕС) и Грузией. Премьер-министр Грузии выразил благодарность за значительную финансовую поддержку ЕС и отметил решающую важность поддержки, которую продемонстрировал ЕС как один из крупнейших доноров страны.

Президент Еврокомиссии отметила, что Грузия и ЕС являются очень близкими друзьями, и Грузия может рассчитывать на солидную поддержку со его стороны, о чем свидетельствует тесное сотрудничество и конкретная ощутимая финансовая поддержка во время кризиса.

Она также сказала, что ее институт готов продолжать оказывать поддержку Грузии как на уровне экспертных знаний, так в области финансовых ресурсов.

Отметим, что число пациентов с диагнозом COVID-19 в Грузии достигло 399.

По последним данным, 93 пациента выздоровели от вируса и четыре пациента скончались. Трое граждан Грузии привезены из-за границы на лечение. В настоящее время 4 782 человека остаются на карантине, а 503 человека - на стационарном лечении.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)