Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло

Бизнес 23 апреля 2020 08:16 (UTC+04:00)
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года объем сырьевого производства в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 109,8 миллиона манатов, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Производство готовых металлических изделий выросло на 2,7 процента, составив 54,4 миллиона манатов, соответственно во всей отрасли отмечен рост на 56,35 процента, а совокупный валовый объем производства составил 164,2 миллиона манатов.

Всего в 2019 году в Азербайджане было выплавлено 61,3 тысячи тонн стали (спад на 27,9 процента), произведено 62 тысячи тонн арматуры (спад на 11,8 процента), 5,5 тысячи тонн стальных труб (рост на 77,4 процента), 743,4 тысячи тонны стержней, валов и профилей (рост в 5,6 раза), производство первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 28,4 процента – до 7,3 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на сумму 7,4 миллиона манатов (рост в 2,2 раза), других конструкций из черных металлов было произведено 7,1 тысячи тонн (рост в два раза). Производство гибких проводов, тросов и не изолированных кабелей из меди составило 1,7 тысячи тонны, продемонстрировав рост в 2,5 раза.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Актуальные темы недели в Азербайджане (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Тендеры за неделю в регионе (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Законы, указы и распоряжения за неделю в Азербайджане (16-20 апреля)
Loading Bars
Лента новостей
Руководители религиозных конфессий: Уважаемый Президент, уверены, что благодаря единству народ-государство, Азербайджан в скором времени успешно преодолеет эти испытания Политика 08:56
Цена нефти Brent на лондонской бирже растет более чем на 8% Энергетика 08:37
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 2191 Казахстан 08:19
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло Бизнес 08:16
В Турции изъяли 700 тыс контрабандных медицинских масок Турция 08:13
"Феррари" покинет "Формулу-1" в случае снижения потолка бюджетов до $130 млн - СМИ Спорт 07:56
В Китае за сутки выявили 10 заразившихся коронавирусом Другие страны 07:20
В США умерла актриса Ширли Найт США 06:57
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве Россия 06:25
Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции США 06:02
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тыс. человек Другие страны 05:42
В Google сообщили, что хакеры активно пользуются пандемией для кибератак В мире 05:14
Трамп сообщил, что США передадут Франции 500 аппаратов ИВЛ США 04:22
В ИКАО считают, что мировой поток авиапассажиров к сентябрю сократится на 1,2 млрд человек Другие страны 03:34
Лидеры ЕС обсудят создание фонда восстановления экономики после пандемии на триллионы евро Европа 02:31
Трамп и эмир Катара обсудили мирное соглашение по Афганистану Другие страны 01:55
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на новостях о признаках оживления на рынке нефти В мире 01:18
Илон Маск научит Tesla плавать США 01:03
В Азербайджане обнародовано количество налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку от государства Экономика 00:35
Карантин в бразильском Сан-Паулу начнут снимать с 11 мая Другие страны 00:27
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink В мире 00:15
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти на 74 тыс. В мире 00:05
Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане Общество 22 апреля 23:56
Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности до 10 мая Европа 22 апреля 23:45
В США выявили уязвимые для хакеров недоработки в программном обеспечении Apple США 22 апреля 23:24
В Азербайджане изменится размер поступлений в госбюджет от финансовых санкций Финансы 22 апреля 23:08
Правительство Индии выделило около $2 млрд на борьбу с коронавирусом Другие страны 22 апреля 22:58
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 21,3 тыс. Европа 22 апреля 22:30
ВОЗ призвала страны аккуратно подходить к открытию границ после пандемии В мире 22 апреля 21:58
Рухани: торговля между Ираном и Турцией должна продолжаться Иран 22 апреля 21:38
S&P отозвало кредитные рейтинги «Аграрная кредитная корпорация» Казахстана Бизнес 22 апреля 21:18
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 117 человек Турция 22 апреля 21:16
Айдын Гусейнов: Принятые в Азербайджане меры вновь доказывают, что государство всегда с народом Политика 22 апреля 21:12
В Италии зарегистрировали рекордное число излечившихся от коронавируса за сутки Европа 22 апреля 21:02
Обнародованы убытки банковской системы Грузии Финансы 22 апреля 20:38
Грузинка исполнила на азербайджанском языке "Sənə də qalmaz" и бросила челлендж (ВИДЕО) Культура 22 апреля 20:32
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Туркменистана Политика 22 апреля 20:21
В Казахстане начато разбирательство по делу Bek Air, самолет которой потерпел крушение Транспорт 22 апреля 20:12
Абульфас Гараев рассказал о мерах, принятых в Азербайджане во время пандемии коронавируса (ФОТО) Социум 22 апреля 20:05
Обнародован объем экспорта азербайджанского фундука с начала сезона Бизнес 22 апреля 20:03
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Албании Илиром Метой Политика 22 апреля 19:46
Еврокомиссия выделяет пакет поддержки для Грузии Финансы 22 апреля 19:33
С какими проблемами может столкнуться Казахстан при сохранении низких цен на нефть? Энергетика 22 апреля 19:31
Медицинские защитные щитки грузинского производства идут на экспорт Бизнес 22 апреля 19:18
Забавные кадры из зоопарка заповедника "Гала"! Во время карантина произошло пополнение (ФОТО) Интересное 22 апреля 19:08
Еще для 30 тыс. лиц в Азербайджане перечислены единовременные выплаты Общество 22 апреля 18:52
Подразделения портового контроля Азербайджана и Туркменистана сотрудничают в сфере обмена информацией Транспорт 22 апреля 18:39
Семья председателя партии «Азадлыг» выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву Политика 22 апреля 18:34
Мнучин заявил, что Вашингтон намерен сохранить энергонезависимость США США 22 апреля 18:32
Минэкономики Азербайджана раскрыло детали налоговых льгот в связи с коронавирусом (ВИДЕО) Экономика 22 апреля 18:28
Финалист шоу "Голос. Дети" назвал супергероев Азербайджана и России (ВИДЕО) Культура 22 апреля 18:23
В Азербайджане усовершенствуются услуги в сфере ветеринарии - Указ Политика 22 апреля 18:18
Вугар Байрамов: Налоговые льготы говорят о новой экономической модели в Азербайджане на период после пандемии Экономика 22 апреля 18:07
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 17 млн тонн Турция 22 апреля 17:55
ЕС выделяет Грузии знчительные средства для борьбы с коронавирусом Финансы 22 апреля 17:51
Новые решения "Лаборатории Касперского" для обеспечения кибербезопасности - Мушвиг Мамедов ИКТ 22 апреля 17:48
Обнародован валовый объем сельхозпродукции в Казахстане Бизнес 22 апреля 17:46
SOCAR подписала контракт с британской компанией Энергетика 22 апреля 17:35
Завтра в Баку прогнозируется сильный дождь и порывистый ветер Общество 22 апреля 17:28
Чартерным рейсом из Ирака вернулись граждане Грузии Транспорт 22 апреля 17:26
Между Азербайджаном и Беларусью сформированы крепкие традиции двусторонних отношений - беларусский эксперт Политика 22 апреля 17:24
Грузия сократила экспорт трикотажа в Турцию Бизнес 22 апреля 17:17
В Азербайджане и Туркменистане будут построены сейсмоакустические станции Экономика 22 апреля 17:10
В ООН сообщили, что из-за пандемии выбросы CO2 снизятся на 6% США 22 апреля 17:07
ГК «Туркменгаз» продлевает тендер на проектирование и строительство «под ключ» Тендеры 22 апреля 17:04
Грузия сократила экспорт медикаментов в Турцию Бизнес 22 апреля 17:02
АПК и японская компания обсудили перспективы расширения сотрудничества Бизнес 22 апреля 16:56
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана превысил предложение Финансы 22 апреля 16:49
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) Культура 22 апреля 16:45
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 22 апреля 16:43
В Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане переведены около 113 млн. манатов Общество 22 апреля 16:41
Группа турецких граждан доставлена из России в Турцию Турция 22 апреля 16:39
Дональд Трамп поручил ВМС уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США США 22 апреля 16:39
В Туркменистане продолжается плановая иммунизация Туркменистан 22 апреля 16:38
В Казахстане зафиксировано сокращение всех видов транспортных грузоперевозок Транспорт 22 апреля 16:34
СК PAŞA Sığorta запустила новую кампанию по каско страхованию Экономика 22 апреля 16:30
Анар Байрамов: Господдержка предпринимателей в Азербайджане, в частности, ряд налоговых льгот, являются крайне важными Экономика 22 апреля 16:25
"Игры престолов" в Азербайджане в оригинальной интерпретации (ВИДЕО) Культура 22 апреля 16:24
C 20 апреля российско-азербайджанскую границу пересекли 548 человек - МИД Политика 22 апреля 16:24
Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям провел онлайн-заседание Политика 22 апреля 16:16
США сократили импорт ювелирных изделий из Турции Турция 22 апреля 16:08
Для фермеров в Грузии ослабили запрет на передвижение автомобилей Грузия 22 апреля 16:07
Благодарственные письма: Господин Президент, то, что Вы делаете для народа, еще больше укрепило доверие к Вам Политика 22 апреля 16:07
В первом квартале 2020 года Туркменистан увеличил импорт мебели из Турции Турция 22 апреля 16:03
За последние 7 лет число женщин-предпринимателей в Азербайджане почти утроилось Общество 22 апреля 16:01
ЦБ Турции снизил процентные ставки В мире 22 апреля 15:55
Оглашены причины временных сбоев интернета в Баку ИКТ 22 апреля 15:52
Грузинский банк готовится выйти на рынок Узбекистана уже этим летом Финансы 22 апреля 15:50
СК Standard Insurance представила новый страховой продукт Экономика 22 апреля 15:50
В январе-марте Казахстан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 22 апреля 15:44
Обнародован объем грузоперевозок в Азербайджане в первом квартале 2020 г. Транспорт 22 апреля 15:38
В Азербайджане выявлены еще 38 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 42 человека - Оперативный штаб Общество 22 апреля 15:35
Грузия увеличила экспорт продуктов питания в Турцию Бизнес 22 апреля 15:32
Директор Дворца Гейдара Алиева Фархад Бабаев высоко оценил деятельность государства в борьбе с пандемией коронавируса Социум 22 апреля 15:32
Грузия продлевает запрет на регулярное авиасообщение Транспорт 22 апреля 15:31
Фарид Новрузи завершил первый этап кругосветного путешествия. Второй этап стартует летом (ФОТО) Путешествия 22 апреля 15:30
Лейла Абдуллаева: О какой безопасности и свободном волеизъявлении может говорить министр иностранных дел Армении в условиях военной оккупации?! Политика 22 апреля 15:21
В январе-марте Китай увеличила импорт древесины из Турции Турция 22 апреля 15:17
Обнародован объем перевалки грузов из Греции через порты Турции за январь-март 2020 года Турция 22 апреля 15:05
ЕС выделил €3 млрд 10 странам на борьбу с последствиями пандемии Европа 22 апреля 15:03
Все новости