Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года объем сырьевого производства в сфере металлургической промышленности Азербайджана составил 109,8 миллиона манатов, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Производство готовых металлических изделий выросло на 2,7 процента, составив 54,4 миллиона манатов, соответственно во всей отрасли отмечен рост на 56,35 процента, а совокупный валовый объем производства составил 164,2 миллиона манатов.

Всего в 2019 году в Азербайджане было выплавлено 61,3 тысячи тонн стали (спад на 27,9 процента), произведено 62 тысячи тонн арматуры (спад на 11,8 процента), 5,5 тысячи тонн стальных труб (рост на 77,4 процента), 743,4 тысячи тонны стержней, валов и профилей (рост в 5,6 раза), производство первичных сплавов необработанного алюминия сократилось на 28,4 процента – до 7,3 тысячи тонн.

Сборных строительных конструкций из черных металлов было произведено на сумму 7,4 миллиона манатов (рост в 2,2 раза), других конструкций из черных металлов было произведено 7,1 тысячи тонн (рост в два раза). Производство гибких проводов, тросов и не изолированных кабелей из меди составило 1,7 тысячи тонны, продемонстрировав рост в 2,5 раза.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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