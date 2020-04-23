В Грузии продолжается фермерская деятельность

БАКУ/Trend/ - На фоне пандемии коронавируса основная фермерская деятельность в Грузии продолжается, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили после завершения заседания Межведомственного координационного совета.

«Во-первых, фермеры продолжили свою деятельность. Во-вторых, ни одна государственная программа поддержки не была остановлена, и финансирование не было сокращено. Наоборот, в пакете экономической помощи предусмотрено увеличение финансирования существующих программ, которыми пользуются наши фермеры», - отметил Давиташвили.

По словам министра, любое заинтересованное лицо, которое сейчас возвращается в село и хочет заняться сельском хозяйством, может воспользоваться этими программами.

Как отметил Давиташвили, на данном этапе в Грузии действуют более десяти таких программ.

Отметим, что правительство Грузии представит антикризисный план 24 апреля.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)