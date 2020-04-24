Грузия обнародовала этапы снятия ограничений в стране

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что ограничения на экономическую деятельность будут сняты поэтапно на основе анализа текущей эпидемиологической ситуации, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Интервал между этапами составит в среднем две недели.

На первом этапе с 27 апреля будет разрешено передвижение на легковых автомобилях; начнут работать такси; будет разрешена онлайн- и оптовая торговля; будут открыты продовольственные рынки открытого типа.

На втором этапе через две недели возобновят работу строительные компании, рекреационные зоны; полностью заработают автомойки и автосервисы; будет допущен ремонт компьютеров и бытовой техники.

На третьем этапе будут открыты розничные магазины, рынки, все типы производств и возобновится образовательная деятельность.

На четвертом этапе будут открыты крупные торговые центры, рестораны открытого типа, салоны красоты, центры эстетики.

На пятом этапе начнут работу рынки закрытого типа и рестораны.

На шестом же этапе откроются спортивные и развлекательные объекты; возобновят работу гостиницы и образовательные учреждения;

Вместе с тем, должны быть установлены правила, рекомендованные эпидемиологами. В частности, обязательно нужно будет соблюдать правила социального дистанцирования; носить маски в общественных местах; соблюдать правила, установленные министерством здравоохранения.

Рекомендуется продолжить дистанционную работу как в государственном, так и в частном секторах, максимально ограничить физический контакт.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)