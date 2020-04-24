Правительство Грузии поможет бизнесу

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии выделит на поддержку предпринимателей 2,11 миллиарда лари, которые пойдут на стимулирование разных отраслей бизнеса, согласно антикризисному плану правительства, сообщает Trend со ссылкой на СМИ страны.

Правительство Грузии разработало антикризисный план для помощи экономике и населению в связи с кризисом, вызванным распространением нового коронавируса.

Согласно плану, власти Грузии задействуют автоматическую систему возврата НДС, объем которого будет увеличен вдвое - на 600 миллионов лари.

Коммерческие банки для кредитования предприятий получат долгосрочный ресурс в размере 600 миллионов лари.

Еще 500 миллионов будет выделено дополнительно для поддержки бизнеса. В том числе, 300 миллионов будут выделены на схему гарантии кредитов в объеме 2 миллиарда лари.

Срок софинансирований предприятий в рамках программы "Производи в Грузии" вырастет с 24 до 36 месяцев. При этом увеличится число видов деятельности для получения финансирования по программе.

Отдельное финансирование в размере 50 миллионов лари пойдет сельскому хозяйству. В частности, средства будут направлены на предоставление грантов в размере до 30 тысяч лари каждый.

Государство полностью покроет проценты по кредитам, выданным в рамках проекта "Агрокредит", 5 тысячам бенефициарам для работы с однолетними культурами.

Помимо этого в 2020 году сельское хозяйство освободят от выплат на мелиорацию и спишут задолженности по этой статье.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)