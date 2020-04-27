МИД Грузии благодарит Южную Корею за поддержку в борьбе с пандемией

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на своей странице в Twitter благодарит Южную Корею за поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Я благодарю министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гена Хва за своевременную помощь, оказанную Грузии», - написал Залкалиани.

Он подчеркнул, что Южная Корея на первом этапе распространения вируса стала примером борьбы с инфекцией.

Отметим, что в конце апреля южнокорейская компания SD Biosensor, Inc. направит в Грузию партию тестов на коронавирус.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Гвтисиашвили сообщил, что по поручению правительства, грузинские дипломатические представительства в разных странах мира ведут активную деятельность для приобретения высококачественных тестов, медицинских препаратов и сырья для их производства.

Грузия 15 апреля из Южной Кореи уже получила 20 тысяч высококачественных ПЦР-тестов. Посольство Грузии в Сеуле вело переговоры с одной из корейских компаний и сумело приобрести еще 50 тысяч ПЦР-тестов, которые доставят в Грузию в начале мая.

«Хочу поблагодарить правительство Кореи за сотрудничество. В начале следующей недели мы также ждем поступление тестов высокого качества из Германии, Китая и Польши. Посольство Грузии продолжает активную работу в США, Японии и странах Европы с тем, чтобы найти дополнительный запас тестов», — пояснил Гвтисиашвили.

На данный момент в Южной Корее выявлено более 10,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, из них скончались 243 человека.

По данным на сегодня, количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 496 человек. Из них выздоровели 149 человек, шесть пациентов скончались. В карантине остаются 4 932 человека, еще 568 находится в стационарах.

(Автор: Тамилла Мамедова.)