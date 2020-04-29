ВБ остается сильным и лояльным партнером Грузии

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава провела онлайн-конференцию с Себастьяном Молинеусом, региональным директором Всемирного банка (ВБ) на Южном Кавказе, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

В обсуждениях приняли участие Евгений Наидов, старший экономист регионального представительства ВБ, а также Екатерина Микабадзе и Ираклий Надареишвили, заместители министров экономики и устойчивого развития.

Было отмечено, что Всемирный банк остается сильным и лояльным партнером Грузии и будет поддерживать усилия правительства в сфере здравоохранения, по социальной защите и в сфере экономики, которые необходимы для смягчения воздействия пандемии на страну и ее население.

В свою очередь Натия Турнава поблагодарила Всемирный банк за помощь Грузии в кризисной ситуации.

Также на встрече обсуждались новые инструменты программы «Производи в Грузии», в том числе схема кредитных гарантий и программа микрогрантов, что отражено в антикризисном плане правительства и программе дальнейшего сотрудничества с ВБ.

(Автор: Тамилла Мамедова)