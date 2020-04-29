Президент Италии отметил высокий потенциал сельского хозяйства и туризма Грузии

Бизнес 29 апреля 2020 17:57 (UTC+04:00)
Президент Италии отметил высокий потенциал сельского хозяйства и туризма Грузии

БАКУ/Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонную беседу со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой, сообщает Trend со ссылкой на сайт администрации правительства.

В ходе беседы глав государств отметили, что пандемия коронавируса не должна препятствовать тесному сотрудничеству в сферах экономики, медицины, туризма и сельского хозяйства.

По словам президента Грузии, в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, важно проявить солидарность в финансовом отношении.

Стороны сошлись во мнении, что важно укреплять сотрудничество между национальными медицинскими центрами двух стран.

Президент Италии высоко оценил достижения Грузии в борьбе с пандемией. Главы государств считают, что необходимо сотрудничать в создании вакцины против коронавируса и обеспечить ее доступность.

Как отметил Серджио Маттарелла, во время своего визита в Грузию в 2018 году он еще раз убедился в том, что страна имеет большой потенциал в области сельского хозяйства и туризма.

По данным на 29 апреля, всего в Италии коронавирус диагностировали у 201 505 пациентов, более 27 тысяч человек умерли, выздоровели 68 941 человек.

На днях правительство Италии объявило о том, что до конца года закрывает свои границы для туристов. Постепенно в стране начинают снимать ограничения.

Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии, а уже через шесть лет Рим открыл свое представительство в Тбилиси. Между странами оформлено 18 соглашений, которые охватывают сотрудничество в таких сферах, как оборона, экономика, транспорт, культура, образование и прочее. С 2004 года периодически проводятся грузино-итальянские бизнес-форумы. Перспективными и приоритетными отраслями экономики являются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco
Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco
В Госдепе не стали возлагать на кого-либо ответственность за взрыв в сирийском Африне
В Госдепе не стали возлагать на кого-либо ответственность за взрыв в сирийском Африне
Турция построила около 3 тыс сборных домов для жителей Идлиба
Турция построила около 3 тыс сборных домов для жителей Идлиба
Loading Bars
Лента новостей
В ежегодный отчет Комиссии США по международной религиозной свободе включена информация в связи с Азербайджаном Политика 18:41
Грузинские фермеры получат доступ к новому виду аграрного страхования Бизнес 18:23
В Азербайджане в нынешней ситуации важность оказания поддержки стартапам возросла - эксперт ИКТ 18:20
Азербайджанский страховщик разработал новый страховой продукт Экономика 18:19
Власти Литвы разрешили возобновить торговлю без ограничений Европа 18:06
Оглашены сроки проведения строительных работ на таможенном посту «Ханоба» Строительство 18:04
Президент Италии отметил высокий потенциал сельского хозяйства и туризма Грузии Бизнес 17:57
Total Eren планирует запустить проект в Узбекистане в конце 2021 года Энергетика 17:54
Россия и Туркменистан намерены увеличить объем товарооборота Бизнес 17:52
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 17:45
Казахстан увеличивает объемы импорта химпродукции из Турции Турция 17:42
В январе-марте Франция сократила импорт автомобилей из Турции Турция 17:41
Грузия незначительно сократила импорт автомобилей из Турции Турция 17:40
Компания Uz-Kor Gas Chemical объявила тендер на приобретение дренажных насосов Тендеры 17:40
Ж/д оператор Казахстана привлечёт услуги по ремонту путей Тендеры 17:36
Вышла в свет книга "Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха" Политика 17:33
Uzbekistan Airways продлевает приостановку рейсов Транспорт 17:27
В Казахстане зафиксирован небольшой рост объемов нефтепереработки Энергетика 17:22
Дизайнер, которого выбрали Бейонсе и Дженнифер Лопес: Мое сердце и душа всегда с Азербайджаном! (ВИДЕО) Социум 17:20
Иран приостановил импорт продукции оборонпрома Турции Турция 17:15
ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% США 17:11
SOCAR Turkey инвестирует в увеличение мощности НПЗ Star Энергетика 17:07
Азербайджанским шелководам роздано 20 тысяч коробок промышленных личинок гибридного шелкопряда (ФОТО) Экономика 17:04
Азербайджанская экс-телеведущая обратилась из Миннесоты, где от коронавируса погибло 300 человек (ВИДЕО) Культура 17:03
Люди должны придерживаться определенных правил и после отмены карантина в Азербайджане - Главный инфекционист Общество 17:02
Цена июньского фьючерса нефти марки Brent превысила $22 за баррель Энергетика 16:57
Оказывается, герои любимых фильмов тоже были на карантине! Увлекательные заметки Хакимова (ФОТО) Интересное 16:57
Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco Европа 16:56
Посольство Азербайджана доставило продовольственную помощь в регионы Грузии Грузия 16:48
Период пандемии показал необходимость страхования жизни врачей в Азербайджане - эксперты Общество 16:48
В январе-марте Казахстан резко увеличил импорт мебели из Турции Турция 16:44
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 16:38
Ассоциация дружбы Вьетнама-Азербайджана оказала поддержку азербайджанскому народу в борьбе с COVID-19 Политика 16:37
Минтруда Азербайджана: Единовременные выплаты перечислены 400 тыс. лицам (ФОТО) Общество 16:35
В январе-марте Казахстан увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 16:33
Еврокомиссия пересмотрела программы поддержки стран Восточного партнерства в условиях COVID-19 Политика 16:30
Владимир Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти Россия 16:22
На азербайджанском портале "Azexport" увеличились продажи Бизнес 16:18
В аграрном секторе Туркменистана внедряются современные технологии Бизнес 16:13
Газпромбанк обновил прогноз роста экономики Узбекистана Финансы 16:04
В Грузию из Китая доставили лабораторные ПЦР-тесты Грузия 15:57
Коронавирус убил в Нью-Йорке в 21 раз больше людей, чем грипп США 15:55
В январе-марте сократились грузоперевозки из Турции в Туркменистан Турция 15:54
Азербайджанcкие дети в соцсетях отмечают Международный день танца (ВИДЕО) Интересное 15:44
Предприниматели могут получить виртуальный POS-терминал всего за два дня Экономика 15:38
Всемирный банк выделил Грузии пакет финансовой помощи Финансы 15:34
В январе-марте сократились грузоперевозки из Турции во Францию Турция 15:31
В I кв. Казахстан увеличил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 15:31
S&P подтвердило рейтинги ведущих азербайджанских банков Экономика 15:29
В I кв. 2020 года Узбекистан сократил импорт мебели из Турции Турция 15:24
В скором будущем появится больше высокотехнологичных организаций, отвечающих требованиям новой эры - азербайджанский эксперт Экономика 15:23
Обнародован объем поставок топлива для Шазандской нефтехимической компании Ирана Бизнес 15:20
Google открывает бесплатный доступ к видеоконференциям Meet США 15:12
В I кв. Казахстан значительно сократил импорт продукции оборонпрома Турции Турция 15:09
В I кв. 2020 года Узбекистан почти наполовину сократил импорт автомобилей из Турции Турция 15:05
Агентство по развитию МСБ Азербайджана присоединилось к акции по сдаче крови (ФОТО) Общество 15:04
В Туркменистане строятся современные птицеводческие комплексы Бизнес 15:01
В I кв. 2020 года Туркменистан резко увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 15:01
Мобильные приложения помогают справляться с десятками задач ИКТ 14:59
Определился состав делегации парламента Азербайджана в ПА ОЧЭС Политика 14:58
Эльмир Велизаде: Взращивание местных кадров играет важную роль в формировании сектора ИКТ в Азербайджане ИКТ 14:56
Назван объем производства легкого полиэтилена иранской нефтехимической компании "Джам" Бизнес 14:54
Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг ИКТ 14:49
Азербайджанcкие звезды провели челлендж "Приготовь торт и накорми ребенка" (ВИДЕО) Звёздный мир 14:46
Председатель правления Yelo Bank: Наша цель - стать лучшим банком Финансы 14:46
Динамика роста прибыли азербайджанских страховщиков Экономика 14:41
Азербайджанский банк увеличивает уставный капитал Экономика 14:35
В связи с конкурсом по смене мест работы учителей в Азербайджане ограничения не предусмотрены Общество 14:33
В Азербайджане будут расторгнуты трудовые договора учителей, не прошедших онлайн-собеседование Общество 14:32
Азербайджанcкие женщины-предприниматели и популярные личности провели акцию по сдаче крови (ФОТО) Социум 14:28
Среди немногих постсоветских стран Азербайджан смог выработать индивидуальную стратегию национального развития - белорусский депутат Политика 14:24
Нацбанк Грузии смягчает монетарную политику Финансы 14:16
Обнародованы санитарно-гигиенические правила работы ресторанов и кафе в Азербайджане после карантина Общество 14:15
Скончался актер из фильма "Миллионер из трущоб" Социум 14:08
Письма благодарности: Господин Президент, всенародная любовь является отражением Вашей любви к Родине и народу Политика 14:08
Супруга и друзья Анара Мамедханова расскажут о его жизни Культура 14:05
Международный аэропорт Узбекистана планируется перенести за черту города Строительство 14:03
Азербайджанский Yelo Bank закрыл кредиты на сумму свыше 16 миллионов манатов Финансы 13:57
Приборостроительный завод Азербайджана о внедрении новой модели промпродукции в текущем году Бизнес 13:47
Объем перевалки грузов через турецкий порт Стамбул превысил 100 тысяч тонн Турция 13:46
Facebook проведет "онлайн-выпускной" для учащихся старших школ и колледжей США США 13:42
Россия сократит добычу в рамках ОПЕК+ на 19% к уровню февраля 2020 года Россия 13:40
После завершения карантина пассажироперевозки в Баку будут осуществляться поэтапно Общество 13:35
Узбекистан намерен повысить производительность мясомолочной промышленности Бизнес 13:31
Назван срок ввода в эксплуатацию ГПЗ на месторождении Южный Парс Ирана Энергетика 13:27
В связи с коронавирусом в воинских частях армии Азербайджана созданы контрольные группы Общество 13:22
Строительная компания о ходе реализации дорогостоящего проекта в Азербайджане Бизнес 13:20
Отмечено незначительное сокращение объема транспортировки нефти нацкомпанией Казахстана Энергетика 13:18
Вугар Байрамов: Инвестирование ЕБРР $250 млн. в Азербайджан станет стимулом для развития ненефтяного сектора Экономика 13:10
«Туркменгаз» переобъявил тендер на строительство установки сушки газа Тендеры 13:09
Турция — основной экспортер помидоров в Грузию Бизнес 13:08
Мобильные операторы Узбекистана выделят средства на развитие цифровой экономики ИКТ 13:06
После возобновления работы бакинского метро пассажирам будут напоминать о соблюдении социальной дистанции Общество 13:05
Кредитная организация Азербайджана планирует внедрить новейшие технологии Экономика 12:57
Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла Общество 12:54
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 12:54
ТОП-10 частных компаний в ненефтяном экспорте Азербайджана Бизнес 12:47
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в поселке Бина (ФОТО) Общество 12:42
Китай незначительно увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 12:38
Азербайджан предпринял конкретные действия по смягчению экономических последствий пандемии - российский эксперт Политика 12:35
Все новости