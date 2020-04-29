Президент Италии отметил высокий потенциал сельского хозяйства и туризма Грузии

БАКУ/Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонную беседу со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой, сообщает Trend со ссылкой на сайт администрации правительства.

В ходе беседы глав государств отметили, что пандемия коронавируса не должна препятствовать тесному сотрудничеству в сферах экономики, медицины, туризма и сельского хозяйства.

По словам президента Грузии, в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, важно проявить солидарность в финансовом отношении.

Стороны сошлись во мнении, что важно укреплять сотрудничество между национальными медицинскими центрами двух стран.

Президент Италии высоко оценил достижения Грузии в борьбе с пандемией. Главы государств считают, что необходимо сотрудничать в создании вакцины против коронавируса и обеспечить ее доступность.

Как отметил Серджио Маттарелла, во время своего визита в Грузию в 2018 году он еще раз убедился в том, что страна имеет большой потенциал в области сельского хозяйства и туризма.

По данным на 29 апреля, всего в Италии коронавирус диагностировали у 201 505 пациентов, более 27 тысяч человек умерли, выздоровели 68 941 человек.

На днях правительство Италии объявило о том, что до конца года закрывает свои границы для туристов. Постепенно в стране начинают снимать ограничения.

Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии, а уже через шесть лет Рим открыл свое представительство в Тбилиси. Между странами оформлено 18 соглашений, которые охватывают сотрудничество в таких сферах, как оборона, экономика, транспорт, культура, образование и прочее. С 2004 года периодически проводятся грузино-итальянские бизнес-форумы. Перспективными и приоритетными отраслями экономики являются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)