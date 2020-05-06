Получение Туркменистаном статуса наблюдателя в ВТО поспособствует развитию национальной экономики
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Хикмет Гаджиев: Деструктивной риторикой и провокационными шагами руководство Армении ставит под вопрос процесс переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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Хикмет Гаджиев: Деструктивной риторикой и провокационными шагами руководство Армении ставит под вопрос процесс переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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