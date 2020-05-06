В Азербайджане названа новая дата конкурсов и аукционов по муниципальным земельным участкам

БАКУ /Trend/ - 14 мая по всему Азербайджану за исключением городов Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, и Абшеронского района с соблюдением правил режима карантина будут проведены земельные конкурсы и аукционы, ранее назначенные на 29 марта, 2, 9, 16 и 23 апреля.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную имущественную службу минэкономики Азербайджана.

Отметим, что Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о снятии ряда ограничений с четвертого мая с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, темпов распространения вируса среди населения и динамики выздоровления инфицированных.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)