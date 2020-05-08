В Туркменистане построят холодильные склады для хранения агропродукции

Бизнес 8 мая 2020 10:27 (UTC+04:00)
В Туркменистане построят холодильные склады для хранения агропродукции
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