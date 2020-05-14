В Баку незначительно выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки

Бизнес 14 мая 2020 14:38 (UTC+04:00)
В Баку незначительно выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки
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