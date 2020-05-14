В Туркменистане избран новый председатель Союза промышленников и предпринимателей

Бизнес 14 мая 2020 17:47 (UTC+04:00)
В Туркменистане избран новый председатель Союза промышленников и предпринимателей

БАКУ/Trend/ - Довран Худайбердыев избран новым председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), сообщает Trend со ссылкой на организацию.

Сообщается, что 13 мая 2020 года в СППТ состоялось собрание его членов, на которой обсуждалась его текущая деятельность. Отмечается, что избранный новым председателем СППТ Довран Худайбердыев, с 1 апреля 2020 года исполнял обязанности главы этой организации.

Собравшимися была высказана благодарность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку, которую он оказывает предпринимателям страны.

Участники собрания отметили, что приложат все усилия для повышения уровня развития страны посредством эффективной предпринимательской и производственной деятельности.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) является общественной организацией, деятельность которой направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в стране, содействие развитию частного сектора национальной экономики и формированию современной предпринимательской инфраструктуры.

Вышеуказанная организация была создана в 2008 году по инициативе президента страны. Члены Союза принимают деятельное участие в развитии различных отраслей, создании производств по выпуску инновационных товаров, обладающих высокой конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @JeilaAliyeva

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