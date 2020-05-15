Госналоговая служба обратилась к налогоплательщикам Баку
БАКУ /Trend/ - Обнародованы банковские реквизиты для перечисления средств по обязательному государственному социальному страхованию и страхованию от безработицы.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, зарегистрированные в Баку налогоплательщики должны перечислять средства по обязательному государственному социальному страхованию и страхованию от безработицы по следующим банковским реквизитам.
По обязательному государственному социальному страхованию
B1. Банк-бенефициар ( получающий)
Название: Государственное казначейское агентство
Код: 210005
VÖEN: 1401555071
К/С: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK CTREAZ22
B2. Получающий клиент /Beneficiary
Название: Центральное управление социального страхования и личного учета ГФСЗ
Р/С №: AZ89CTRE00000000000007018506
VÖEN:1300115511
Код бюджетного уровня - 4
Код классификации: следует выбрать код классификации, соответствующий сфере деятельности налогоплательщика на основании утвержденной постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 11 октября 2018 года № 440 «Классификации бюджетных доходов Азербайджана».
По страхованию от безработицы
B1. Банк-бенефициар (получающий)
Название: Государственное казначейское агентство
Код: 210005
VÖEN: 1401555071
К/С: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22
B2. Получающий клиент /Beneficiary
Название: Центральное управление социального страхования и личного учета ГФСЗ
Р/С №: AZ53CTRE00000000000007018572
VÖEN:1300115511
Код бюджетного уровня - 4
Код классификации: следует выбрать код классификации, соответствующий вашей сфере деятельности на основании утвержденной постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 11 октября 2018 года № 440 «Классификации бюджетных доходов Азербайджана».
Особый счет страхования от безработицы
(Для пени, штрафов и финансовых санкций)
B1. Банк-бенефициар (получающий)
Название: Государственное казначейское агентство
Код:210005
VÖEN:1401555071
К/С: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22
B2. Получающий клиент /Beneficiary
Название: Центральное управление социального страхования и личного учета ГФСЗ
Р/С №: AZ26CTRE00000000000007018573
VÖEN: 1300115511
Код бюджетного уровня - 4
Код классификации: следует выбрать код классификации, соответствующий сфере деятельности налогоплательщика, на основании утвержденной постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 11 октября 2018 года № 440 «Классификации бюджетных доходов Азербайджана».
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)