Госналоговая служба обратилась к налогоплательщикам Баку

БАКУ /Trend/ - Обнародованы банковские реквизиты для перечисления средств по обязательному государственному социальному страхованию и страхованию от безработицы.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, зарегистрированные в Баку налогоплательщики должны перечислять средства по обязательному государственному социальному страхованию и страхованию от безработицы по следующим банковским реквизитам.

По обязательному государственному социальному страхованию

B1. Банк-бенефициар ( получающий)

Название: Государственное казначейское агентство

Код: 210005

VÖEN: 1401555071

К/С: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T. BİK CTREAZ22

B2. Получающий клиент /Beneficiary

Название: Центральное управление социального страхования и личного учета ГФСЗ

Р/С №: AZ89CTRE00000000000007018506

VÖEN:1300115511

Код бюджетного уровня - 4

Код классификации: следует выбрать код классификации, соответствующий сфере деятельности налогоплательщика на основании утвержденной постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 11 октября 2018 года № 440 «Классификации бюджетных доходов Азербайджана».

По страхованию от безработицы

B1. Банк-бенефициар (получающий)

Название: Государственное казначейское агентство

Код: 210005

VÖEN: 1401555071

К/С: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22

B2. Получающий клиент /Beneficiary

Название: Центральное управление социального страхования и личного учета ГФСЗ

Р/С №: AZ53CTRE00000000000007018572

VÖEN:1300115511

Код бюджетного уровня - 4

Код классификации: следует выбрать код классификации, соответствующий вашей сфере деятельности на основании утвержденной постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 11 октября 2018 года № 440 «Классификации бюджетных доходов Азербайджана».

Особый счет страхования от безработицы

(Для пени, штрафов и финансовых санкций)

B1. Банк-бенефициар (получающий)

Название: Государственное казначейское агентство

Код:210005

VÖEN:1401555071

К/С: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T.BİK CTREAZ22

B2. Получающий клиент /Beneficiary

Название: Центральное управление социального страхования и личного учета ГФСЗ

Р/С №: AZ26CTRE00000000000007018573

VÖEN: 1300115511

Код бюджетного уровня - 4

Код классификации: следует выбрать код классификации, соответствующий сфере деятельности налогоплательщика, на основании утвержденной постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 11 октября 2018 года № 440 «Классификации бюджетных доходов Азербайджана».

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)