БАКУ /Trend/ - Компания «Туркмен-Транзит» организует конференцию в Туркменистане, где представит новые направления деятельности, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпорал».

Мероприятие пройдет в конференц-зале отеля «Мары» в Туркменистане 20 мая в 09:30 (GMT+5).

Отмечается, что во время конференции будет рассказано об актуальных услугах и внедрении процесса цифровизации в работу организаций, бизнеса и госструктур.

Так, в этом году у компании открылся филиал в Дашогузском регионе страны, была создана собственная система документооборота Netije, а также проведены 2 конференции в регионах. Новые направления 2D- и 3D-моделирования развиваются в компании, а также внедряются направления ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга.

Также «Туркмен-Транзит» объявляет о наборе талантливых людей в области информационных технологий.

Деятельность данной компании направлена на разработку сайтов и мобильных приложений, внедрение электронного документооборота, автоматизацию работы предприятий, поставку серверного оборудования. Одно из перспективных направлений компании - работа в области внедрения решений по кибербезопасности.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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