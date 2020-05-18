Nissan возобновляет производство автомобилей на заводе в Петербурге

Автозавод Nissan в Санкт-Петербурге возобновит работу с 18 мая в две смены после полуторамесячного простоя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил официальный представитель компании.

"Для гарантии безопасности и здоровья сотрудников на предприятии внедрены дополнительные меры борьбы с распространением вирусной инфекции: усилен медицинский контроль, проводится контроль температуры тела всех сотрудников, нанесена специальная разметка для сохранения социальной дистанции, проводится дополнительная дезинфицирующая обработка помещений. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также антисептиками", - отметил он.

Автозавод приостанавливал работу конвейера с 30 марта в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях.

"На дистанционный режим работы переведена большая часть сотрудников офиса, которая может выполнять служебные обязанности из дома. Сохраняется формат проведения встреч в онлайн-режиме", - сообщили в компании.

При этом в Nissan уточнили, что не исключают возможность приостановки производства в июне из-за низкого спроса или недостатка автокомпонентов с европейских заводов.

Как сообщалось, автоконцерн планирует к августу этого года на четверть сократить число сотрудников на заводе в Петербурге. Таким образом, Nissan покинет порядка 450 человек из 2 тыс. работников. Решение связано с падением спроса на автомобильном рынке в России, которое началось еще до пандемии коронавируса.

Открытие завода Nissan в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года. Производственная мощность - 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Nissan в России в 2019 году упали на 20%, до 65 тыс. шт.