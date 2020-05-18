"Азербайджанская промышленная корпорация" о планах на текущий год

БАКУ /Trend/ - Одной из главных целей ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" в этом году является повышение урожайности сельскохозяйственных культур, производительности переработки при сохранении критериев качества, и для этого принимаются необходимые меры.

Об этом сказал Trend директор департамента сферы аграрного производства и торговли "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов.

По его словам, в этом году был засеян определенный объем более продуктивных сортов табака, продолжается оказание фермерам необходимой поддержки на всех этапах технологической карты выращивания продуктов, проводится мониторинг соблюдения агротехнических правил, фермерам регулярно предоставляются необходимые советы и рекомендации.

"Для определения более урожайных сортов, соответствующих почвенно-климатическим условиям нашей страны, в тестовом режиме высеиваются 19 видов табака, привезенных из Америки, Бразилии, Франции и Венгрии, а также проводятся испытания нескольких инновационных методов выращивания табака и производства табачной продукции", - сказал Байрамов.

Что касается экспорта, директор департамента отметил, что если в прошлом году в структуре экспорта преобладали страны СНГ, то в 2020 году в результате активной маркетинговой деятельности ожидается диверсификация географии табачного экспорта. Он добавил, что вопросы качества и соблюдения стандартов обработки табака имеют важное значение для его экспорта в различные страны, где существуют фабрики крупных компаний по производству сигарет.

Отметим, что усилиями ООО "Azertutun" в прошлом году в Загатальском районе был посеян табак сорта "Вирджиния" на общей площади 410,2 гектара.

Центр по производству и переработке табака принял от производителей 2560 тонн табачного листа. После сушки в специальных камерах из него были получены 407 тонн 588 килограммов сухого табака.

(Автор: Фидан Бабаева)

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