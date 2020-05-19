В январе-апреле трудовая миграция из Турции в Узбекистан значительно сократилась

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2020 года значительно сократилось число поездок из Турции в Узбекистан с целью трудоустройства.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В январе-апреле 2020 года число граждан Турции, посетивших Узбекистан по линии İŞKUR в поисках работы, сократилось на 64,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Так, в январе-апреле 2020 года по линии Службы занятости Узбекистан посетили 60 граждан Турции.

Отметим, что в целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправилось 4,098 тысячи граждан Турции, что на 40,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В апреле 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 30,556 тысячи граждан.

Из общего числа трудоустроенных 34,6 процента - женщины, 65,4 процента - мужчины.

96,9 процента обеспеченных работой в апреле 2020 года пришлись на долю частного сектора.

В апреле 2020 года число безработных в Турции составило 3,629 миллиона человек, из которых 48,4 процента - женщины, 51,6 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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