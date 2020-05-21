В объектах предпринимательства в Азербайджане пройдут проверки на предмет соблюдения правил карантина

БАКУ /Trend/ - На объектах предпринимательства, работа которых разрешена, с целью контроля соблюдения правил карантинного режима будут проведены мониторинги, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.

Как отмечается, для усиления контроля над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и правил социального поведения в рабочих и служебных зонах объектов, работа которых разрешена, в министерстве экономики созданы 22 мониторинговые группы: 12 по Баку, 8 – по экономическим районам, 2 – по промышленным предприятиям.

"В мониторинговые группы входят сотрудники различных структур министерства экономики и Агентства пищевой безопасности. При необходимости к работе групп будут привлечены также представители других соответствующих госструктур", - говорится в сообщении.

Результаты мониторингов будут широко освещаться в СМИ.

(Текст: Кямаля Сеидова)