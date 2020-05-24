Кабинет министров выделил 5 миллионов манатов на поставку семян для поддержки производителей

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Кабинета министров Азербайджана от 22 мая 2020 года, из резервного фонда государственного бюджета министерству сельского хозяйства выделены средства для поставки семян с целью поддержки производителей отрасли сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на Кабмин.

В соответствии с распоряжением из Резервного фонда, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год, министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики в целях обеспечения единовременной поддержки для поставки семян для повторного посева кукурузы в районах, где был завершен сбор урожая, предусмотрено выделить средства в размере пяти миллионов манатов.

Министерству сельского хозяйства также поручено принять меры совместно с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и местными исполнительными органами власти по определению подходящих участков для повторных посевов кукурузы и обеспечению их поливной водой с учетом почвенно-климатических особенностей и возможностей орошения. Предоставить единовременные средства в размере 60 манатов на гектар для закупки семян кукурузы сельхозпроизводителями, занимающимися повторным посевом кукурузы.