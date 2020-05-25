Туркменистан и Турция придают большое значение двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Турция придают большое значение двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе телефонного звонка между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что президенты двух стран поздравили друг друга с праздником Рамадан и пожелали благополучия и процветания туркменскому и турецкому народам.

Также участники телефонного разговора обсудили важнейшие направления и перспективы партнерства. Президент Туркменистана отметил, что отношения между Туркменистаном и Турцией обретают новое содержание, чему способствует реализация совместных проектов.

Сообщается, что сторонами были обсуждены вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, а также выложено желание о консолидации всех стран для победы над коронавирусом. Президент Туркменистана отметил важность международного сотрудничества, особенно в медицинской сфере. Он поблагодарил президента Турции за активную организацию международных конференций в дистанционном формате, которые помогают сплачивать все страны в противодействии пандемии. Также Туркменская сторона отметила позитивный опыт Турции в совершенствовании методик диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Также во время разговоров, президент Турции поздравил Президента Туркменистана с праздником – Днём города Ашхабада. В ходе беседы стороны отметили, что, несмотря на существующие ныне объективные сложности, наши страны продолжают и транспортное взаимодействие и договорились дать внешнеполитическим ведомств двух стран поручения по дальнейшему развитию отношений, усилению их торгово-экономической составляющей.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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