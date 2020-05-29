Иран и Туркменистан работают над возобновлением торгово-экономических отношений

Бизнес 29 мая 2020 13:08 (UTC+04:00)
Иран и Туркменистан работают над возобновлением торгово-экономических отношений

БАКУ/Trend/ - Представители Ирана и Туркменистана акцентировали внимание на возобновлении торгово-экономических и транзитно-транспортных отношений.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, этот вопрос был обсужден на консультации заместителей министерств иностранных дел Туркменистана и Ирана, прошедшей в режиме видеоконференции 5 мая 2020 года.

Сообщается, что стороны обсудили меры по дальнейшему развитию двусторонних отношений и взаимодействие на международном уровне. Также представители Ирана выразили благодарность Туркменистану за оказание гуманитарной поддержки в трудный момент.

Сторонами была обсуждена необходимость объединения усилий для борьбы с распространением пандемии COVID-19. Так, было отмечено, что сооружение дезинфекционных структур на контрольно-пропускных пунктах стран способствует достижению поставленной цели. Помимо этого, отмечалось, что Иран высоко оценивает политику Туркменистана, благодаря которой стало возможным недопущение коронавируса в страну.

Сторонами также были обсуждены вопросы, касающиеся консульской деятельности, работы СМИ, а также дальнейшее развитие культурно-гуманитарных отношений.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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