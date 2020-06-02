Сумгайытский технопарк огласил объемы экспорта алюминиевой продукции в центрально-азиатский регион

Бизнес 2 июня 2020 14:38 (UTC+04:00)
Сумгайытский технопарк огласил объемы экспорта алюминиевой продукции в центрально-азиатский регион
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