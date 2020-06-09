Оглашено число обращений в call-center минэкономики Азербайджана в мае

БАКУ/Trend/ - В мае в call-center "195-2" министерства экономики поступило более 3 700 обращений, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Согласно данным, эти обращения касались мер финансовой и экономической поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии в Азербайджане, налоговых льгот и отпуска, обеспечения медицинскими масками и спиртом, механизма получения льготных кредитов, инвестиционных поощрений и получения подтверждающих документов, а также других вопросов относительно полномочий и направлений деятельности ведомства.

"На большую часть обращений, поступивших в call-center, были даны оперативные ответы, а обращения, требующие расследования, были рассмотрены соответствующими структурами министерства и для их удовлетворения приняты необходимые меры в соответствии с законодательством", - отмечается в информации.

Отметим, что по состоянию на 7 июня за господдержкой с целью выдачи определенной части заработной платы наемных работников обратились 28 319 налогоплательщиков, для получения финансовой поддержки бизнеса - 114 290 частных (микро) предпринимателей, в целом - 142 609 налогоплательщиков, занятых в пострадавших от пандемии областях экономики.

Обращения, поступившие от 24 169 предпринимателей по выдаче части заработной платы 208 799 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на их банковские счета. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодня обращениям составляет 95,77 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе, составляет 47,88 миллиона манатов.

На 7 июня Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 69,12 миллиона манатов 23 584 налогоплательщикам по зарплатам 203 121 наемного работника.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva