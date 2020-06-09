В одном из районов Азербайджана значительно увеличат производство коконов шелкопряда

БАКУ/Trend/ - В этом году специалисты по червоводству Бардинского района вырастили и сдали в центры по обработке тысячу коробок (19 тысяч грамм) коконов шелкопряда.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанскую промышленную корпорацию.

Как отмечается в информации, специалисты в этой области поставили перед собой цель увеличить в этом году производство шелкопряда. Ожидается, что в Бардинском районе в текущем году будет собрано более 40 тонн коконов.

"Поставка коконов в центры по обработке продолжается. Представители Azeripek уже получили 22,8 тонны продукции, выращенной червоводами», -отмечают в корпорации.

Согласно данным, несмотря на то, что в начале 1990-х годов производство шелкопрядов в Бардинском районе значительно сократилось, в 2016 году началось восстановление. С целью увеличения кормовой базы шелкопряда в 2016-2019 годах на территории района было посажено более 400 тысяч тутовых деревьев. В 2016 году произведено 4,5 тонны, в 2017 году - 12,5 тонны, в 2018 году - 24,5 тонны, в 2019 году - 36,6 тонны коконов шелкопряда.

Напомним, что ООО Azeripek закупает килограмм кокона-сырца у шелководов по 4 маната, а государство выплачивает им субсидии в размере 5 манатов за каждый килограмм.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva