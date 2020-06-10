Турция сократила объем поставок стали в Израиль

Бизнес 10 июня 2020 12:44 (UTC+04:00)
Турция сократила объем поставок стали в Израиль
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