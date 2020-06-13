В Азербайджане будут реструктурированы долговые обязательства кредитных оргнизаций

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане внедрен механизм по реструктуризации долговых обязательств кредитных организаций перед Фондом в случае форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, эпидемий и так далее) и отсрочка при погашении обязательств по кредитам

в соответствии с процедурой, установленной Наблюдательным советом Фонда развития предпринимательства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В соответствии с Указом Президента Азербайджана от четвертого июня 2020 года был утвержден Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства и внесены изменения и дополнения в его устав.

Согласно данным, были подготовлены и представлены соответствующие для утверждения проекты документов, включающие механизмы предоставления государственных гарантий по новым кредитам для предпринимателей и субсидирования процентов по этим кредитам, а также государственного финансирования части кредитных процентов предпринимателей, имеющих существующую кредитную задолженность.

"Эти проекты предусматривают расширение существующих финансовых механизмов и применение дополнительных инструментов поддержки с целью повышения доступа к инвестициям ненефтяного сектора и финансовым ресурсам субъектов предпринимательства, работающих в частном секторе, а также минимизации влияния коронавирусной пандемии на деловую среду и экономическую активность", - подчеркнули в сообщении.

Так, согласно механизму предоставления государственных гарантий бизнес-кредитов и субсидирования процентов по этим кредитам, предусматривается государственная гарантия на долю до 60 процентов кредитного портфеля в размере 500 миллиона манатов, а также государственное финансирование 50 процентов годовой процентной ставки по этим кредитам. Этот механизм будет распространяться на кредиты сроком от трех лет, с годовой процентной ставки не более 15 процентов.

"Внедрение новых механизмов не только окажет положительное влияние на оживление сфер, пострадавших от пандемии, развитие реального сектора экономики и поддержку экономического роста, но и сыграет важную роль в реализации инвестиционных проектов предпринимателей, не имеющих широких возможностей для обеспечения залога", - отмечается в информации.

Как подытожили в сообщении, в применении указанного механизма такие процессы, как дальнейшее упрощение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, рассмотрение кредитных заявок в кратчайшие сроки, прием заявок, проведение необходимых анализов со стороны кредитных организаций и Фонда развития предпринимательства и доведение решений до предпринимателей будут осуществляться посредством электронной кредитной платформы, разработанной Министерством экономики. В настоящее время завершается работа по ее разработке.

Отметим,что по данным на седьмое июня, в рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро-) предпринимателям поступили 114 290 обращений, 106 771 из которых утверждены и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 61,54 миллиона манатов. На 7 июня Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 60,83 миллиона манатов 101 698 частным (микро) предпринимателям.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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