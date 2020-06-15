Туркменистан и США обсудили развитие двустороннего партнерства в различных сферах

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и США обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего партнерства в таких сферах как политика, экономика, а также взаимодействия по преодолению воздействий на социально-экономическую сферу пандемии коронавируса.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, обсуждения прошли 12 июня 2020 года в ходе видеоконференции, посвященной полугодовому обзору туркмено-американских политических консультаций.

Так, на встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, а также заместитель помощника Госсекретаря США по делам Центральной Азии, общественной дипломатии и прессы Джонатан Хеник.

Отмечается, что в рамках политико-дипломатических отношений двух стран сложились эффективные механизмы партнерства, а также стороны активно сотрудничают в формате многостороннего взаимодействия С5+1, созданного между странами Центральной Азии и США.

Сообщается, что стороны рассмотрели реализацию ранее достигнутых договоренностей в рамках Туркмено-Американского Делового совета.

Согласно источнику, в связи со сложившейся в результате распространения коронавируса, Туркменистан предложил провести деловую видеоконференцию с участием руководителей американских компаний и отраслевых ведомств страны осенью текущего года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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