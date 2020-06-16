Азербайджан планирует увеличить объем торгового оборота между странами Тюркского совета

БАКУ/Trend/ - Во втором полугодии 2020 года представитель Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) (НКОПА) Азербайджана будет назначен председателем Тюркской торгово-промышленной палаты (ТТПП).

Об этом сказала Trend руководитель пресс-службы НКОПА Ильхама Абдуллаева.

"В прошлом году была создана Тюркская торгово-промышленная палата (ТТПП). Во втором полугодии 2020 года представитель конфедерации будет назначен председателем палаты, в связи с чем мы планируем организовать многочисленные бизнес-миссии и международные форумы с привлечением стран-наблюдателей, таких, как Венгрия и Туркменистан", - сообщила она.

Как отметила Абдуллаева, в рамках сотрудничества НКОПА с Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой (ICCIA) планируется создание цифровой платформы для членов ТТПП в сфере торговли.

По ее словам, Национальная конфедерация уже многие годы является членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

"Для устранения бюрократических и коммуникационных барьеров между представителями малого и среднего бизнеса в государствах-членах этой организации в прошлом году был создан электронный Тюркский бизнес-портал. Эта платформа позволяет обеспечить быструю связь между представителями малого и среднего бизнеса (МСП) без посредников, и очень эффективна для сбора информации о торговом потенциале участников, и операциях между различными субъектами предпринимательства в рамках единого веб-портала", - сказала она.

Абдуллаева подытожила, что упрощение коммуникации между предпринимателями и централизованное получение необходимой информации значительно увеличит скорость и объем торгового оборота между странами Тюркского совета.

НКОПА была учреждена 5 марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Организация объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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