Грузинская компания «Цезарь» приступила к производству кисломолочных продуктов

Компания по производству молочных продуктов «Цезарь», ранее в основном ориентированная на производство сыров, добавила к своему ассортименту мацони, в дальнейшем намереваясь увеличить долю кисломолочных продуктов в своём производстве, сообщает Trend со ссылкой на портал Georgiandairy.

По заявлению учредителя компании Цезаря Кахадзе, производство мацони на предприятии вызвано несколькими факторами. Поставки избыточного количества молока в весенне-летний период, в результате чего, накапливается достаточное количество молока и для производства мацони. Помимо этого, спрос на мацони в сезон особенно повышается.

Компания «Цезарь» планирует более масштабное производство кисломолочных продуктов, что подразумевает как расширение ассортимента, так и увеличение производства продукции. Цезарь Кахадзе намеревается одно из двух принадлежащих компании производств, в Хуло (Западная Грузия) и в Цалка (Южная Грузия), полностью отдать под кисломолочные продукты.

В настоящее время компания продаёт мацони только в Батуми, как в своих фирменных магазинах, так и в городских супермаркетах.

Ещё один из факторов производства мацони «Цезарем», популяризация грузинской продукции в Батуми.

«Наша цель - конкурировать не столько с грузинским производством на этом рынке, сколько с турецкой продукцией, которая довольно популярна в Батуми. Я имею в виду турецкий продукт, который продаётся под наименованием йогурт, на самом же деле, это мацони. Но у грузинского потребителя уже появилась тенденция приобретения отечественных продуктов, что очень хорошо. И поэтому я думаю, что если на рынке появится качественная, грузинская продукция, изготовленная из сырого молока по конкретной цене, потребитель больше не сделает выбора в пользу турецкой продукции», - заявил Цезарь Кахадзе.

На данном этапе компания «Цезарь» перерабатывает 7-8 тонн молока в день, производя сыр, масло, а с недавних пор и мацони. Компания также осуществляет экспорт сыра сулгуни в США.