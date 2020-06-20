В нынешнем году в Грузии ожидается большой урожай орехов

Ассоциация производителей орехов Грузии» в нынешнем году ожидает увеличения урожая орехов до 50 000 тонн, что может принести страны доход примерно в 120 миллиона долларов, заявил глава Ассоциации Георгий Тодуа, сообщает Trend со ссылкой на сайт Бизнес Грузия.



«Ассоциация объединяет 25 000 фермеров, это 30 000 гектаров плантаций орехов. По нашим подсчетам в нынешнем сезоне урожай может достичь 50 000 тонн. В последнее время появились новые возможности контроля состояния растений, также у крестьян и фермеров есть доступ к химикатам, необходимым для борьбы с вредителями. Сейчас для нас единственной опасностью является погода, которая может испортить орехи. Кроме того, в июле снова будет высокий риск появления в наших краях мраморных клопов. Но мы делаем все, чтоб быть готовыми к возможным осложнениям» - заявил он.

«У тех, кто ухаживает за ореховыми плантациями, качество продукта такое высокое, каким оно еще никогда не было. Как известно, орехи в Грузии не отличались высоким качества, а потому и продавались по более низкой цене. Сейчас фермеры научились правильно ухаживать за ореховыми деревьями, соответственно, и качество ожидается более высокое» - заявил он.

По словам главы Ассоциации, ожидается и рост стоимости грузинских орехов на международном рынке.

«В прошлом году закупочная цена также была неплохой – от 7 до 9 лари за килограмм. Сложно сказать, как будет в этом году, поскольку цены на орехи формируются под влиянием нескольких факторов, и качество – лишь один из них. Но известно, что в Турции из-за климатических условий в этом году урожай будет хуже, соответственно, есть вероятность, что спрос и цена на грузинские орехи вырастет» - заявил Георгий Тодуа.

Он также обратил внимание на результаты предпринятых правительством мер по борьбе с клопами.

«Сейчас ситуация на этом направлении контролируется. Мы в теперь в течение года 6 раз обрабатываем деревья химикатами, и из них 4 раза – как раз против клопов. Кроме того, Национальное агентство продовольственной безопасности обрабатывает химикатами и внешние периметры земельных участков, также установлены феромоны, который отпугивают насекомых. Но все эти нормы следует выполнять в точности, иначе, если обработать деревья химикатами хотя бы на 1 раз меньше, чем положено, то риск значительно увеличивается» - заявил Георгий Тодуа.

Как известно, в последние годы производство орехов, которые многие несколько лет подряд входили в список пяти крупнейших экспортных товаров Грузии, резко снизилось – причем до такого уровня, что орехи с трудом попали даже в десятку экспортной продукции.

Причиной этого стали мраморные клопы, 2 года подряд уничтожавшие значительную часть урожая. В результате масштабных мер, предпринятых правительством, опасность того, что в 2020 году события прошлых лет повторятся, заметно снизилась, однако при этом риск все еще есть.

Что касается Турции, то в 2020 году урожай орехов там ориентировочно снизится на 15 процентов в сравнении с 2019 годом. Причиной этого стали сильные морозы в марте.

Сокращения урожая ожидают и в других страна-производителях – в частности, в Италии и Франции.