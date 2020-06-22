Посол: Латвия заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в транспортно-логистический сектор

БАКУ/Trend/ - Латвия заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в транспортно-логистический сектор, сказал Trend посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс.

"Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из Азербайджана в транспортно-логистический сектор, что будет взаимовыгодным. Есть хорошие возможности для развития транзитного потенциала наших стран путем сотрудничества в евразийских транспортных сетях и задействования железнодорожного и воздушного транспорта", - сказал он.

Гаранчс отметил, что у Латвии и Азербайджана есть большой нераскрытый потенциал сотрудничества.

"Важно развивать сотрудничество в различных областях. Предпринимателям из обеих стран придется искать новые формы взаимодействия. Для облегчения двусторонней торговли, возможно, потребуется помочь бизнесу найти новых партнеров", - сказал посол.

Далее он добавил, что одним из важнейших приоритетов в двусторонних отношениях является сотрудничество в сфере образования.

"Латвия заинтересована в развитии прямых контактов между образовательными и исследовательскими учреждениями обеих стран, содействии мобильности студентов, исследователей и преподавателей, обмену информацией и опытом, а также реализации совместных проектов. Мы поддерживаем сотрудничество между высшими учебными заведениями и исследовательскими институтами обеих стран в рамках программ Erasmus+ и Horizon-2020, а также развитие новых инициатив. В качестве примера развития прямых контактов я могу упомянуть видеоконференцию "Таможня и управление границами в условиях пандемии: основные вызовы и возможности", которая состоялась 8 мая", - сказал Гаранчс.

Он отметил, что после улучшения эпидемиологической ситуации две страны будут работать над дальнейшим развитием сотрудничества в сфере туризма.

"Для туристов из Азербайджана было бы интересно открыть возможности экологического и оздоровительного туризма, предлагаемые Латвией", - сказал посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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