Российско-японское медицинское оборудование может появиться на туркменском рынке

Бизнес 22 июня 2020 17:08 (UTC+04:00)
Российско-японское медицинское оборудование может появиться на туркменском рынке
«Туркменгаз» закупит электрооборудование
«Туркменгаз» закупит электрооборудование
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на поставку оборудования
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на поставку оборудования
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
Лента новостей
Польша назвала потенциальные сферы сотрудничества с Азербайджаном Бизнес 17:56
Доходы Бюро обязательного страхования Азербайджана увеличились более чем на 15% Экономика 17:50
Повысился мировой спрос на продукцию добывающей промышленности Турции Турция 17:48
Visa: Свыше 27% транзакций в Азербайджане - бесконтактные Финансы 17:44
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан Транспорт 17:39
«Туркменгаз» закупит электрооборудование Тендеры 17:31
В ООН оценили потери доходов от международного туризма Бизнес 17:29
Автор нашумевших фильмов Андрей Звягинцев ответил на вопросы азербайджанских кинематографистов Культура 17:25
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на поставку оборудования Тендеры 17:20
В Нур-Султане закроют детские сады из-за ситуации с коронавирусом Казахстан 17:13
Польша готова поделиться с Азербайджаном опытом по развитию портовой инфраструктуры Транспорт 17:13
Дональд Трамп возмутился, что миллионы бюллетеней для выборов по почте в США напечатают за рубежом США 17:08
Российско-японское медицинское оборудование может появиться на туркменском рынке Бизнес 17:08
Дорожная полиция Азербайджана установила камеры на объездных дорогах, где нет карантинных постов Общество 17:05
В Нидерландах впервые за три месяца не зарегистрировали ни одной смерти из-за коронавируса Европа 16:51
В январе-мае объем ВВП Нахчыванской АР достиг более 1,5 млрд манатов Финансы 16:50
Важно пользоваться не тканевыми и марлевыми, а антибактериальными масками – лечащий врач Мираскер Аскеров Общество 16:47
PAŞA Sığorta продолжает обслуживание клиентов на удаленной основе Экономика 16:46
Визовый центр Великобритании в Тбилиси возобновляет работу Грузия 16:43
Бюро обязательного страхования Азербайджана внедрило новую электронную услугу Экономика 16:32
Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников Европа 16:19
В Нахчыванской АР объем производства сельхозпродукции превысил 55 млн манатов Бизнес 16:17
В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса Другие страны 16:12
Народный артист Азербайджана Тариэль Гасымов обратился к молодежи: Берегите родителей и близких Социум 16:11
В Турции разбился учебный самолет (ВИДЕО) Турция 16:08
В Туркменистане начнется строительство второй очереди двух цементных заводов Туркменистан 16:03
Около 90 человек заразились коронавирусом после вечеринки в Португалии Европа 16:01
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов Общество 15:52
В 19 регионах Азербайджана 24-25 июня будут проведены экзамены Общество 15:51
Узбекистан и Канада расширяют межпарламентский диалог Узбекистан 15:46
Парламент Казахстана утвердил отчет об исполнении бюджета за 2019 год Казахстан 15:43
Расширяется география экспорта азербайджанской хурмы Бизнес 15:35
Азер Алиев: Страховой сектор Азербайджана готов к усилению карантинного режима Экономика 15:29
Fête de la Musique из Парижа в Баку под волшебные звуки чарующей флейты (ВИДЕО) Культура 15:25
Повторный тест Фарах Алиевой оказался отрицательным - TƏBİB Общество 15:21
В Иране за сутки выявили 2573 новых случая заражения коронавирусом Общество 15:17
Вчера в ряде регионов Азербайджана выпал град Общество 15:13
Лондон ужесточает правила приобретения британских компаний зарубежными Европа 15:12
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) Общество 15:05
Туркменистан приобретет новый грузовой авиалайнер из Германии Транспорт 15:02
В Иране коронавирусом заразились еще 2 573 человека Иран 14:57
Польша и Азербайджан могут сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии - МИД Энергетика 14:45
В Гедабеке выпал град диаметров 8 мм Общество 14:42
С середины недели температура воздуха в Баку начнет снижаться Общество 14:42
Рост числа инфицированных ускорит и темп распространения коронавируса – лечащий врач Мираскер Аскеров Общество 14:40
Baku Book Center провел "Час чтения" книг Бахрама Багирзаде для детей (ВИДЕО) Культура 14:33
TƏBİB: Расследования в связи с Клиническим медцентром продолжаются Общество 14:19
В Грузии продолжается строительство трассы Восток-Запад Грузия 14:12
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 26 млн тонн Турция 14:00
С начала года из Германии через порты Турции перевезено около 1 млн тонн грузов Турция 13:49
«Армянский вопрос» в деле подготовки «пятой колонны» внутри турецкого общества Точка зрения 13:49
Объем производства пропилена в Иране достигнет 3 млн. тонн в год Экономика 13:44
Завтра в Баку сохранится ветреная погода Общество 13:42
Медицинские маски стали предметом торговли на товарной бирже Туркменистана Туркменистан 13:37
МЧС Азербайджана усилил контроль пляжей Общество 13:32
Растет спрос на турецкие электротовары на туркменском рынке Турция 13:32
За сутки коронавирусом заразились более 183 тыс. человек США 13:28
Туркменистан внедряет цифровые технологии в процесс добычи нефти Энергетика 13:28
Турпоток в Азербайджан сократился почти в два раза Туризм 13:25
"Сланцевики" США могут списать активы на $300 млрд Энергетика 13:24
В период глобальной пандемии Туркменистан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 13:17
В этом году Хадж для азербайджанских паломников скорее всего будет отложен - УМК Общество 13:17
Агентство агрокредитования и развития Азербайджана выдало кредиты на сумму более 25 млн манатов Финансы 13:10
Подразделения азербайджанской армии провели учение в условиях горной местности (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:57
Возвращение к качественному образованию зависит от каждого гражданина – заслуженная артистка Этери Джафарова (ФОТО) Социум 12:54
Надо осознавать ответственность перед обществом, в котором мы живем - заслуженный артист Фарид Алиев Социум 12:50
В Баку построена новая электроподстанция Энергетика 12:47
85% экономического роста в Казахстане обеспечено развитием несырьевых отраслей Казахстан 12:43
Turkish Airlines возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан Узбекистан 12:43
COVID-19 негативно повлиял на реализацию проекта Ионическо-Адриатического трубопровода Энергетика 12:42
Грузинский натуральный сок начали экспортировать в США Грузия 12:41
Предложение банков втрое превысило спрос Центробанка Азербайджана Финансы 12:34
Huawei и Xiaomi разместили заказы на ультратонкое гибкое стекло Другие страны 12:33
Генпрокуратура Азербайджана об арестах ряда должностных лиц ИВ Абшеронского района Происшествия 12:33
"Служба ASAN": Около 150 тыс сообщений не были подтверждены в силу неправильно введенного текста Общество 12:24
Роль стартап-проектов в создании новых продуктов в банковском секторе Азербайджана Бизнес 12:23
В мае турпоток из Азербайджана в Турцию сократился до минимума Турция 12:16
Туркменистан намерен присоединиться к одному из проектов Всемирного банка Бизнес 12:13
КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей Другие страны 12:09
Дорожная полиция Азербайджана: Лица, желающие выехать в районы по SMS- разрешению, не будут пропускаться через посты Общество 12:09
В Иране сократился спрос на турецкую химпродукцию Турция 12:02
Всемирный банк может поддержать частных агропроизводителей Туркменистана Финансы 12:02
Рано говорить о стабилизации цен на нефть на уровне $50 за баррель - минэнерго Азербайджана Энергетика 11:57
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения посевных площадей в Билясуваре Политика 11:57
Бакинские центры DOST ограничили прием граждан на 2 недели Экономика 11:49
Радикальная оппозиция превратилась в говорящие головы - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:48
В январе-мае грузоперевозки из Турции в Афганистан сократились более чем наполовину Турция 11:38
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:37
Министр обороны Азербайджана приглашен на военный парад в Москве Политика 11:28
Директор Центра мугама Мурад Гусейнов примет участие в международной онлайн-конференции Культура 11:27
Азай Гулиев: Президент Ильхам Алиев вновь поставил премьера Армении в неловкое положение Политика 11:24
Айдан Салахова участвует в "Чрезвычайном положении" в Москве Культура 11:16
Клинические испытания показали связь между группой крови и заражённостью коронавирусом Интересное 11:07
В Армении за сутки выявили 320 новых случаев заражения COVID-19 Армения 11:01
Заседание Милли Меджлиса перенесено Политика 10:58
В Иране запустили производство инсулина Экономика 10:57
Число зарегистрированных в Турции французских компаний снизилось Турция 10:56
МФЦА ввел упрощенные процедуры лицензирования для отдельных видов деятельности Казахстан 10:55
Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 16,8% Грузия 10:51
Финляндия оказалась в лидерах ЕС в 2019 году по ценам на продукты и алкоголь Европа 10:45
Все новости