В ООН оценили потери доходов от международного туризма

Доходы от туризма в мире за первые четыре месяца текущего года сократились на $195 млрд из-за пандемии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.

По ее данным, в январе-апреле число туристов, путешествующих в другие страны, сократилось на 97%. То есть, за первые четыре месяца года этот показатель упал на 44%, "что привело к потере доходов от международного туризма на сумму около $195 млрд".

Согласно прогнозам организации, в 2020 году число туристов, путешествующих в другие страны, может сократиться на 850 млн - 1,1 млрд. Доходы от туризма в мире могут упасть на $910 млрд - $1,2 трлн.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки в 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.