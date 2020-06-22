Азербайджан и Россия планируют сотрудничество в сфере нефтегазового машиностроения

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане была проведена встреча в формате видеоконференции по "Развитию сотрудничества в области нефтегазового машиностроения", организованное совместно Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), министерством промышленности и торговли России и Торговым представительством России в Азербайджане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Согласно сообщению, на встрече руководитель департамента AZPROMO Зохраб Гадиров проинформировал о созданной в Азербайджане благоприятной бизнес и инвестиционной среде, экспортных возможностях и мерах по расширению экспорта.

На видеоконференции было отмечено, что в Азербайджане проделана важная работа по развитию различных секторов экономики, в том числе нефтегазового машиностроения, бизнесменам России было предложено расширить сотрудничество с азербайджанскими коллегами.

Затем была заслушана презентация российской промышленной организации по стандартизации и сертификации "Институт технологических инициатив" и были даны ответы на вопросы участников.

(Автор: Наргиз Исмаилова)