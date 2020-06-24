Латвия и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере зеленых технологий - посол

БАКУ/Trend/ - У Латвии и Азербайджана большой потенциал для сотрудничества в сфере зеленых технологий, сказал Trend посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс.

"Латвия ищет возможности сотрудничества в сфере информационных технологий, которая является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей в нашей стране. У двух стран также есть хороший потенциал для сотрудничества в сфере экологически чистых (зеленых) технологий", - сказал он.

Гаранчс отметил, что эти темы будут затронуты во время очередного визита министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева в Латвию после снятия ограничений в связи с пандемией.

В то же время он отметил, что экспорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из Латвии в Азербайджан продолжается даже в эти трудные времена: "В 2019 году эти продукты составляли более 50 процентов всех экспортируемых из Латвии в Азербайджан товаров. Ведется работа по подготовке соглашения о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов между Латвийской продовольственной и ветеринарной службой и Агентством пищевой безопасности Азербайджана с целью дальнейшего содействия двусторонней торговле в этом секторе", - сказал посол.

Гаранчс отметил, что к настоящему времени внешние границы ЕС, а также границы Азербайджана остаются закрытыми для регулярных пассажирских перевозок, что в значительной степени ограничивает сотрудничество в сфере обслуживания, которая обычно превышает одну треть от общего двустороннего товарооборота.

"Двусторонняя торговля товарами показала положительную динамику в январе-феврале 2020 года, то есть до введения ограничений в связи с COVID-19, но я могу только догадываться, какими будут результаты второго квартала, поскольку официальная статистика еще недоступна", - сказал посол.

Он отметил, что каждый кризис создает как проблемы, так и новые возможности.

"Эти вопросы были обсуждены 10 июня во время видеоконференции между сопредседателями совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству - министром транспорта Латвии Талисом Линкайтсом и министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. После COVID-19 мы должны подготовиться к новому миропорядку", - добавил Гаранчс.

(Автор: Ляман Зейналова)

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