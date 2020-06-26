В Азербайджане начинается масштабный посев кукурузы

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана планирует в ближайшие дни посадить кукурузу на более чем 50 тысяч гектаров.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минсельхоз, посев будет проводиться в 35 районах страны, а также повторный посев кукурузы будет проведен и на территории предприятий Аграрного научно-инновационного центра Азербайджана на площади размером в 560 гектаров.

В Министерстве отмечают, что посевной процесс уже начался на территории региональных аграрных научно-инновационных центров, расположенных в Бейлаганском и Кюрдамирском районах.

Директор Центра Имран Джумшудов рассказал, что после сбора урожая осенних зерновых поле остается пустым на 90-120 дней для повторного посева зерна. В этот период можно получить дополнительную вторичную культуру, используя растения с коротким вегетационным периодом. В частности, за 80-90 дней можно вырастить кукурузу, подсолнечник, сою, просо и другие культивированные растения.

«В результате повторного сева фермеры получают два урожая в год, эффективно используя посевную площадь и получают примерно 50-60 центнеров кукурузы и 300-400 центнеров зеленой массы», - сказал Джумшудов.

Также было решено предоставить фермерам поддержку для повторного посева кукурузы с целью эффективного использования пахотных земель, улучшения структуры посева на свободных площадях после уборки зерна и дальнейшего обогащения кормовых резервов страны.

Расчеты Центра показывают, что в Аранском экономическом регионе есть потенциал для пересадки кукурузы на 100 тысячах гектаров. После завершения уборки зерна фермерам, которые будут повторно сажать кукурузу на свободных территориях, будет выплачиваться единовременная сумма в 60 манатов за гектар для оплаты поставки семян. Семена будут куплены самими фермерами, а средства будут переведены на карту фермера Агентством аграрного кредитования и развития.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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