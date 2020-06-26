Польша назвала потенциальные сферы сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Польша готова к сотрудничеству с Азербайджаном во многих сферах, сказали Trend в понедельник в министерстве иностранных дел Польши.

"Мы видим потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, в том числе в торговле продовольственными товарами, сырьем, оборудованием, и в обмене опытом в рамках проектов побратимства. Польские производители предлагают современное, качественное оборудование по конкурентоспособным ценам и поставляют в Азербайджан сельскохозяйственную технику. Министры сельского хозяйства обеих стран встретились в Баку в прошлом году. Польша является партнером в консорциуме трех стран-членов ЕС в проекте, направленном на укрепление институционального потенциала для реализации эффективных мер государственной поддержки в сельскохозяйственном секторе Азербайджана. В рамках этого твиннинг-проекта мы делимся своими знаниями об эволюции схем государственной поддержки в Европейском союзе, лучшими практиками, и консультируем азербайджанских коллег", - сказали в ведомстве.

В министерстве также отметили потенциал сотрудничества в сфере государственных закупок.

"Необходимо привлечь больше компаний из Азербайджана и Польши к участию в прозрачных открытых тендерах на обоих рынках. Польша считает важным и сотрудничество в медицинской и фармацевтической сферах. Азербайджанские учреждения, бизнес-ассоциации и организации уже были проинформированы об инициативе "Anti-COVID" польской бизнес-платформы, которая содержит примеры продуктов и решений, предлагаемых польскими предпринимателями и исследователями для эффективного реагирования на кризис, связанный с коронавирусом и его последствиями. Польша также поставляет партнерам по "Восточному партнерству", включая Азербайджан, медоборудование для борьбы против COVID-19", - сказали в МИД.

В ведомстве добавили, что польские и азербайджанские компании развивают эффективные контакты в сферах транспорта и логистики, машиностроения и химической промышленности, информационных технологий, судостроения, туризма и электроники.

(Автор: Ляман Зейналова)

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