Туркменистан и Египет намерены увеличить товарооборот
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Лента новостей
Айдын Гулиев: Выступление в Н-ской воинской части Президента Ильхама Алиева показало бессилие политики Армении
Нацбанк Казахстана планирует сохранить пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты до 2021 года
По инициативе Центра Гейдара Алиева подготовлена концертная программа ко Дню Вооруженных сил Азербайджана
ГЭЦ Азербайджана: Выпускники могут распечатать экзаменационный пропускной лист и декларацию о здоровье
Эльхан Алескеров: В Баку чтят память сына таджикского народа Шарифа Азимова, ставшего шехидом Карабахской войны
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Вооруженных сил (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Предательская власть Народного фронта Азербайджана сдала Кяльбаджар Армении, после чего между Арменией и Нагорным Карабахом появилась географическая связь
Президент Ильхам Алиев: Антинациональный совет, называющий себя оппозицией, рад тому, что цены на нефть упали до 14 долларов
Президент Ильхам Алиев: В Армении господствует диктатура, и чем дольше это будет продолжаться, тем раньше имеющиеся там проблемы достигнут критической отметки
Президент Ильхам Алиев о власти Народного фронта Азербайджана: Они – дезертиры, предатели, изменники
Президент Ильхам Алиев: Оказывается, сам премьер-министр Армении и его семья занимаются контрабандой
Президент Ильхам Алиев: Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, еще неизвестно, докуда могла дойти Армения
Президент Ильхам Алиев: Необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы к восстановлению территориальной целостности
Президент Ильхам Алиев: У каждого солдата, офицера должно быть полное представление об истории нашей страны, как древней, так и современной
Президент Ильхам Алиев: Ситуация, сложившаяся во фронтовой зоне, еще раз показывают, что Азербайджан обладает стратегическим преимуществом
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе является страной, которая полагается на собственные силы и ни от кого не зависит
Президент Ильхам Алиев: В последние годы в строительстве армии в нашей стране, в частности, в строительстве воинских частей, применяются азербайджанские стандарты, которые заслуживают самой высокой оценки
Президент Ильхам Алиев: Авария на теплоэлектростанции в Мингячевире произошла лишь в результате безответственности, халатности, бессовестности